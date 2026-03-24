Тарелочницы растут: фудкортницы захватывают российские торговые центры

Девочки-фудкортницы захватывают торговые центры и устраивают там дебоши в РФ

Фудкортницы захватывают фудкорты в ТЦ во всех регионах России. Подростки-хулиганки хамят окружающим, кидаются едой и оккупируют столы на целый день, сообщает SHOT .

Новый подростковый тренд появился в TikTok. Юные хулиганки приходят толпой в торговые центры, приобретают самую дешевую еду в фастфуд-заведении на фудкорте, занимают столы и на протяжении нескольких часов дебоширят.

Подростки хамят посетителям, устраивают разборки друг с другом и дерутся со сверстниками. Обычно они одеваются в вещи из масс-маркетов, похожие на те, что были популярны в нулевых.

У некоторых фудкортниц видели звездочки на лице. На опубликованном видео огромная толпа детей устроила разборки на фудкорте. В ней заметили как юных девушек, так и парней.

