Тарелочницы растут: фудкортницы захватывают российские торговые центры
Фудкортницы захватывают фудкорты в ТЦ во всех регионах России. Подростки-хулиганки хамят окружающим, кидаются едой и оккупируют столы на целый день, сообщает SHOT.
Новый подростковый тренд появился в TikTok. Юные хулиганки приходят толпой в торговые центры, приобретают самую дешевую еду в фастфуд-заведении на фудкорте, занимают столы и на протяжении нескольких часов дебоширят.
Подростки хамят посетителям, устраивают разборки друг с другом и дерутся со сверстниками. Обычно они одеваются в вещи из масс-маркетов, похожие на те, что были популярны в нулевых.
У некоторых фудкортниц видели звездочки на лице. На опубликованном видео огромная толпа детей устроила разборки на фудкорте. В ней заметили как юных девушек, так и парней.
