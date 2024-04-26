В Реутове прошла акция «Диктант Победы»

Диктант призван пробудить интерес у школьников, молодежи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о подвигах предков.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дамир Делевиров вместе с жителями Реутова, учащимися и педагогами школы № 10 написали «Диктант Победы».

«Самое главное в „Диктанте Победы“ — это не то, с каким результатом вы его написали, а с каким уважением мы относимся к нашей истории, к памяти наших дедов, отцов, которые остались на полях сражений. Если говорить о вопросах, то с каждым годом они, на мой взгляд, все интереснее. В этот раз в диктанте было 25 заданий: 15 с выбором вариантов и 10 с кратким ответом. Ждем результатов», — поделился Тарас Ефимов.

Региональные площадки проведения диктанта располагались в школах, библиотеках, музеях и даже в ЗАГСах. Всего подмосковным отделением партии «Единая Россия» было подготовлено в этот день 1213 площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.