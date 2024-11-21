Танцоры из Серпухова отличились на турнире в Туле

В Туле в ноябре прошел всероссийский этап кубка Российского танцевального союза. В нем приняли участие и пары из Городского округа Серпухов. Студенты отделения физической культуры Губернского колледжа Арсений Евсеев и Злата Тишина. В категории «Молодежь 1 латина» они завоевали победу, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Также успешно выступили обучающиеся школы и воспитанники дошкольного отделения колледжа. В категории «ШБТ 8 лет и моложе» Матвей Шульга и Полина Салтыкова получили дипломы первой степени и заняли второе место. Марк Дмитриевский и Виктория Котова заняли первое место. Василина Калинина, выступавшая в категории «ШБТ Соло леди», стала финалисткой.

Елизавета Тараненко и Дарья Саломахина в категории «Дебют. Соло-Леди 9 лет и старше» завоевали дипломы первой и второй степени. Матвей Котов и Юлия Тихонова в категории «Ювеналы 1+2 С+D» стали вторыми в латиноамериканской программе и третьими в европейской.

Тренерами всех этих талантливых участников были Виктория Парфенова и Алексей Тишин.

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