Танцевальный коллектив из Каширы стал победителем Всероссийского конкурса

В номинация «Уличный танец» с номером «Танцевальная революция» лауреатом l степени из 105 команд со всей России объявлен коллектив «ART OF BLACK».

Танцевальная студия «ART OF BLACK» основана в 2021 году в Доме культуры «Ожерелье». Благодаря усердной работе молодого преподавателя Марии Ештокиной коллектив специализируется на разных танцевальных направлениях. Летом 2023 года девушки из «ART OF BLACK» приняли участие в фестивале «Город танцует в парках», который прошел в городском парке в Кашире-2. Несмотря на сильную конкуренцию, молодой коллектив выиграл отборочный этап и получил личное одобрение от известного российского хореографа Егора Дружинина. После победы танцевальная студия «ART OF BLACK» выступила на гала-концерте «Город танцует в парках», который прошел в Балашихе.

