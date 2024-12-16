Танцевальные коллективы из Лобни победили в международном конкурсе

В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня состоялся Международный конкурс «Звездный старт талантов». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Конкурс проводился по разным номинациям и возрастам. В фестивале приняло участие около 300 участников учреждений культуры Подмосковья. В зале присутствовало 450 зрителей.

Танцевальный коллектив «DriveDance» под руководством Дарьи Дудашвили стал обладателем звания «Лауреат 1 степени» за эстрадный номер «Танцуем джаз».

Лопасова Виринея (участница хореографического ансамбля «Каблучок») стала обладателем Гран-При за собственную постановку «Наедине с собой».

Хореографический коллектив «Экзерсис» Дворца творчества «Планета талантов» стал обладателем диплома Гран-при за эстрадный танцевальный номер «Меня так тянет танцевать», а также «Лауреата 1 степени» за эстрадный танцевальный номер «Небо под тобой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.