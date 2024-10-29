Танцевальная студия из Серпухова завоевал Гран-При Всероссийского конкурса

сегодня в 18:23

Танцевальная студия «Сильфида» одержала блестящую победу на Всероссийском хореографическом конкурсе «Перспектива». Привезя 19 постановок, из которых 9 стали премьерными, студия показала высокий уровень подготовки и творческого потенциала.

Номер «К-141» балетмейстера Кристины Селивановой, премьера которого состоялась на этом конкурсе, завоевал Гран-При.

Помимо этого, специальный приз за высокий уровень исполнительного мастерства получила солистка Сидорова Валерия за номер «Счастье в малом» (балетмейстер Виктория Исаева), а также за оригинальность и высокий уровень исполнительства в постановке «Седьмой день Луны» (балетмейстер Сергей Смирнов) была награждена группа «Триумф».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.