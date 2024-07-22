«Не уважает ислам»: Мизулина назвала скамером чеченского блогера Тамаева

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала чеченского блогера Асхаба Тамаева скамером, а также отметила, что он не уважает ислам, сообщает Baza .

Мизулина в своем Telegram-канале сделала пост, в котором раскритиковала блогера и назвала его скамером. Она рассказала, что на Тамаева сделали разоблачение и опубликовали материалы в YouTube. За это блогер выложил данные своего обидчика и его родственников в открытый доступ, а затем и вовсе заставил его извиниться. При этом Мизулина уточнила, что Тамаев прибегал к угрозам.

Главу «Лиги безопасного интернета» поведение блогера возмутило. Она считает, что за этот поступок Тамаеву следует самому извиниться. Кроме того, по словам Мизулиной, чеченец рекламирует казино, из-за чего «не уважает ислам», в котором азартные игры запрещены.

После нескольких постов Мизулиной за Тамаева вступился министр по делам национальной политики ЧР Ахмед Дудаев. Он посоветовал «оставить в покое» блогера. Дудаев считает, что негативный имидж Тамаеву создают необоснованно, ведь тот пропагандирует здоровый образ жизни, а также помогает участникам СВО.

Он также уточнил, что людям, которым не нравится Тамаев и его аудитория, стоит учитывать тот факт, что про них также можно «слить» разного рода информацию.