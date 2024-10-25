Талицкий лес в Клину откроют 16 ноября, рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская по итогам обхода терриории, который глава муниципалитета провела вместе с руководством подрядной организации и паркового комплекса.

«Талицкий лес — это проект-мечта, который стал реальностью благодаря тысячам клинчан, поддержавшим своими голосами благоустройство именно этой территории. И если прошлой зимой мы частично „запустили“ только велолыжную трассу, то уже в середине ноября приглашаем всех на большое открытие нашего первого лесопарка в городском округе», — написала Алена Сокольская.

Благоустройством охвачено более 30 га леса. ⠀

Смонтирована всесезонная тюбинговая трасса с тремя горками и автоматическим подъемником. Завершено устройство дорожно-тропиночной сети с покрытием из гранитного отсева, установлены светильники, камеры видеонаблюдения. Близится к завершению устройство павильонов для размещения кафе, проката спортинвентаря, проведения мастер-классов. Готов веревочный парк. Устанавливаются модульные туалеты. На финишной прямой — обустройство детской игровой площадки. ⠀

Также специалисты заканчивают монтаж входных групп.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.