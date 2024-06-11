Талдомские лесничие устранили препятствие на дороге

В Талдоме лесничие убрали с проезжей части упавшие во время сильного ветра части дерева. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудникам Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» местные жители сообщили об аварийной ситуации, возникшей у дороги вблизи деревни Храброво.

Лесничие Хотченского участкового лесничества немедленно отреагировали на обращение и выехали по указанным координатам, где обнаружили сломленную ветвь, которая упала на проезжую часть.

Соблюдая технику безопасности, с помощью специальных инструментов лесничие распилили упавшую часть дерева и убрали препятствие с дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.