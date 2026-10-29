Таксист из Челнов рассказал, почему не судит о пассажирах по внешности

Таксист из Набережных Челнов Ильхам Х. за годы работы не нашел верного способа оценить пассажира с первого взгляда. По его словам, хмурый человек может оказаться вежливым, а улыбчивый — придирчивым, сообщает «Челны Live» .

Ильхам не отказывает в поездке только из-за неприветливого вида клиента: для этого нужна конкретная причина. Одежда тоже ничего не говорит о поведении. Пассажир в дорогом костюме может придираться к маршруту, а рабочий в грязной спецовке — спокойно поздороваться и поблагодарить.

Однажды водитель принял усталость за злость: мужчина буркнул в ответ на приветствие и уткнулся в телефон. Позже выяснилось, что пассажир всю ночь работал и почти не спал. Бывает и наоборот: приветливый клиент начинает требовать ехать быстрее и спорить из-за поворотов.

Особое внимание Ильхам обращает на состояние человека вечером и ночью. Если тот едва стоит и путает адрес, водитель опасается ссоры или того, что пассажиру станет плохо. А в пробке одни спокойно ждут, другие требуют свернуть, даже когда некуда.

«Наверное, главный урок в том, чтобы не угадывать человека по внешности, а смотреть, как он ведет себя с тобой», — рассказал Ильхам.

Еще один вывод водителя — не прокручивать неприятные разговоры после поездки: заказ закончился, когда пассажир закрыл дверь.

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