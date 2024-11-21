Так нечестно: половина опрошенных россиян считают свою зарплату недостаточной

Аутсорсинг бухгалтерия для предпринимателей «Мое дело» провела исследование, согласно которому 50% опрошенных жителей России считают свою зарплату недостаточной, 34% довольны ее размером и еще 16% затрудняются с ответом, сообщает «Газета.ru».

Однако есть факторы, удерживающие участников опроса на работе, несмотря на недовольство: возможное повышение зарплаты, отсутствие альтернатив и возможности не работать.

Кроме того, еще 10% готовы работать за небольшую зарплату, если делают это удаленно, 9% — если видят в перспективе четкое продвижение по карьерной лестнице, а 8% довольны условиями труда и интересными проектами и задачами.

При этом 29% поучаствовавших в опросе соискателей обращают внимание в первую очередь на размеры зарплаты, еще 23% больше всего ценят четкую коммуникацию с работодателем, открытое и честное общение.