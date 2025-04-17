Так не принято: известный бренд-шеф раскрыл табу пасхального стола

К пасхальному столу не принято подавать птицу, этот церковный праздник посвящен мясным блюдам, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Пасха — это прежде всего мясной стол. На Пасху всегда готовились блюда из мяса. Это может быть буженина, жаркое из говядины, запеченное крупным куском мясо. И, конечно же, куличи, яйца и пасха. На пасхальном столе не место рыбным блюдам. После поста, разумеется, внимание акцентируется на мясе», — сказал Прокофьев.

Он отметил, что мясной шашлык тоже очень органично будет смотреться на праздничном столе. Бренд-шеф добавил, что мясо птицы, например, курятину, не принято есть на Пасху, так как это более рождественское блюдо.

«Запеченая баранья нога тоже очень хорошо подойдет. Если хочется чего-то более диетического, то крольчатина — ваш выбор», — посоветовал Прокофьев.