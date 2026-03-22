Таинственный кортеж с Lamborghini Revuelto и Aurus Senat заметили в Москве
Фото - © Telegram-канал Mash
Таинственный кортеж с гибридным суперкаром Lamborghini Revuelto стоимостью около 85 млн рублей заметили в Москве, сообщает Mash.
Также в кортеже были замечены два автомобиля Aurus Senat со спецсигналами. Оба автомобиля двигались в сопровождении сотрудников ДПС.
На опубликованных кадрах видно, как спорткар передвигается по МКАД сопровождении двух «Аурусов» и сотрудников ДПС на представительском седане Hongqi H9 китайского производства.
К настоящему моменту неизвестно, кому принадлежит таинственный кортеж. Видео уже вирусится во всех соцсетях.
Дебют серийной версии Lamborghini Revuelto состоялся 29 марта 2023 года — он пришел на смену Lamborghini Aventador. Суперкар получил название в честь одной из самых бойких лошадей из хозяйства семьи Ферруччо Ламборгини.
