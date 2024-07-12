Таджики удерживали 16 подростков в арендованной квартире в Башкортостане

Двое мужчин удерживали и избивали 16 подростков в квартире в Башкортостане

В Уфе возбудили уголовное дело по факту истязания и незаконного лишения свободы подростков, сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

По версии следствия, 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, среди которых есть и граждане Республики Таджикистан, незаконно удерживались в арендованной квартире. Им также систематически наносили побои.

Одному из пострадавших удалось сбежать, он обратился за помощью в ближайший магазин. 12 июля правоохранители освободили подростков, а также задержали двух подозреваемых, граждан Республики Таджикистан.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Действию лиц, замешанных в преступлении, будет дана правовая оценка. Также оценивается состояние детей, которых поместили в соцучреждения. Их родителей ищут.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).