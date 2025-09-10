сегодня в 09:54

Табун лошадей отправили на штрафстоянку в Кисловодске

В Кисловодске бродивший по городу табун лошадей отправили на штрафстоянку, сообщает Mash .

Кони бесконтрольно бродили по городу. Они создавали угрозу безопасности и санитарной обстановке.

Часть лошадей привели на автостоянку, остальных животных отправили на спецплощадку временного содержания.

Через час нашли владельца лошадей. На него составили административный протокол, а территорию, где кони успели справить нужду, мужчина убрал лично.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.