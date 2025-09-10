Табун лошадей отправили на штрафстоянку в Кисловодске
Фото - © Telegram-канал Mash
В Кисловодске бродивший по городу табун лошадей отправили на штрафстоянку, сообщает Mash.
Кони бесконтрольно бродили по городу. Они создавали угрозу безопасности и санитарной обстановке.
Часть лошадей привели на автостоянку, остальных животных отправили на спецплощадку временного содержания.
Через час нашли владельца лошадей. На него составили административный протокол, а территорию, где кони успели справить нужду, мужчина убрал лично.
