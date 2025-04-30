Таблички с именами участников ВОВ установили на фасадах домов в Кашире

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в городском округе Кашира на домах, где проживают ветераны, установили именные таблички. Всего в городском округе Кашира проживает три участника фронтовика Великой Отечественной Войны — Вера Ивановна Панова, Иван Федорович Касаткин и Иван Максимович Мельник, сообщила пресс-служба администарции городского округа Кашира.

Проект «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны» создан по инициативе президента России Владимира Путина. Суть проекта — установка именных информационных табличек на домах ветеранов войны. Это делается, чтобы каждый, кто проходит мимо, знал, что здесь живет герой — ветеран Великой Отечественной войны.

Отметим, что табличка — напоминание для всех жителей о тяготах войны. Судьба каждого ветерана — часть истории, которую необходимо знать. Каждый, кто проходит мимо, теперь знает, что здесь живет ветеран, который вместе со всей страной встречает 80-летие Великой Победы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.