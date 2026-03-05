Сытные и сладкие: эксперты рассказали, какие блины чаще всего ели на Масленицу

Наибольшим спросом на Масленицу пользовались блины с ветчиной и сыром

Наибольшим спросом на Масленицу в 2026 году пользовались блины с ветчиной и сыром, и в этом году клиенты чаще выбирали формат с одинарной начинкой, в то время как раньше — двойные блины. Об этом сообщили в пресс-службе сети ресторанов «Теремок».

Вторым по популярности стал традиционный сладкий вариант с начинкой из сгущенки. На третьем месте оказался сытный Фермерский с картофельным пюре, беконом, жареным луком и солеными огурчиками, а на четвером — блинчик с клубничным вареньем. Замыкает топ-5 любимых вкусов на Масленицу блин с капустой и яйцом.

За неделю с 16 по 22 февраля в сети ресторанов испекли 958 тысяч блинов. Еще 4,5 тысячи изготовили повара для гигантского блинного пирога, которым угощали в Санкт-Петербурге на фестивале «Сударыня Масленица». Блинный пирог весом в 700 килограммов стал настоящим символом праздничного настроения.

Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова рассказала, что многие задаются вопросом, какое количество блинов допустимо съедать без вреда для здоровья. Допустимый объем зависит от состояния здоровья, уровня физической активности и общего рациона.

