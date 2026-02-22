Врач рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда

В период Масленицы многие задаются вопросом, какое количество блинов допустимо без вреда для здоровья. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

По ее словам, при разумном подходе можно наслаждаться праздничным угощением без негативных последствий. Допустимый объем зависит от состояния здоровья, уровня физической активности и общего рациона. В среднем здоровому человеку можно съесть 2–3 классических блина в день без существенного влияния на массу тела и уровень сахара в крови — при условии, что речь не идет о большом количестве сладких и жирных начинок.

Специалист рекомендует обращать внимание на состав теста. Блины из цельнозерновой муки содержат больше клетчатки и полезных микроэлементов. Также важно выбирать более легкие начинки — нежирный творог, фрукты или овощи вместо сгущенного молока, варенья и жирной сметаны.

Калорийность блюда может отличаться в зависимости от вида муки: изделия из пшеничной муки высшего сорта содержат около 233 ккал на 100 г, из гречневой — примерно 210 ккал, из овсяной — около 220 ккал, а из кукурузной — порядка 200 ккал. Эти различия стоит учитывать при составлении праздничного меню.

При этом врач подчеркнула, что блины — часть культурной традиции, и полностью отказываться от них не стоит даже тем, кто следит за фигурой. Главное — умеренность и осознанный выбор. Строгие запреты нередко приводят к срывам, поэтому важно сохранять баланс и контролировать порции, не лишая себя удовольствия.

