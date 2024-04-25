Сын избившего подростков башкирского бизнесмена хотел поехать на СВО

Вадим Габдуллин, решивший вместе со своим отцом — бизнесменом Рауфом Габдуллиным — избить подростков в селе Иглино в Башкирии, планировал уйти в зону СВО, сообщает РИА Новости .

Адвокат молодого человека Роман Петров заявил, что его клиент принял решение уйти в зону специальной военной операции еще в декабре 2023 года, когда вернулся со срочной службы.

Сын предпринимателя подал соответствующие документы и уже должен был отправиться защищать родину, но в результате оказался под стражей на 2 месяца по делу об избиении подростков.

«4 апреля уже было готово отношение. В течение месяца должен был уехать», — заявил Петров.

Вечером 20 апреля бизнесмен Рауф Габдуллин вместе с двумя сыновьями и другом ехали по селу Иглино на Toyota Land Criuser. Они остановили группу подростков, которая, по мнению предпринимателя, неправильно переходила дорогу. Между ними завязалась словесная перепалка, а потом — драка.

Подростки зафиксировали побои и обратились за помощью в полицию. Один из пострадавших госпитализирован с сотрясением мозга.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении Габдуллиных и их приятеля по статье о хулиганстве. Отца, старшего сына Вадима и друга семьи уже арестовали на 2 месяца, а младшему сыну еще не избрали меру пресечения.

Рауф Габдуллин возглавляет Ассоциацию лесопромышленников Иглинского района в Башкирии и активно участвует в общественной жизни. У него также есть бизнес в сфере строительства и лесозаготовки.