Свыше15 тыс жителей Подмосковья написали «Диктант здоровья»

Проверили свои знания и получили полезную информацию уже более 15 тысяч жителей Подмосковья, ответив на вопросы «Диктанта здоровья», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Первыми приняли участие в акции ученики 11 класса многопрофильной лингвистической гимназии № 33 г. Мытищи совместно с телеведущей и комментатором телеканала «Матч ТВ» Натальей Кларк.

Присоединиться ко Всероссийской акции «Диктант здоровья» и пройти онлайн-тестирование можно по 21 сентября.

Для консультаций по процедуре проведения акции действует горячая линия: 8 (800) 555-49-43.

Участникам акции «Диктант здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа — нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

Впервые образовательная акция «Диктант здоровья» состоялась в 2023 году — в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет». Цель мероприятия — популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности и ЗОЖ по принципу «обучение через развлечение». В мероприятии приняли участие более 400 тысяч человек со всей России.

Все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.