Глава СТупина Сергей Мужальских встретился с участниками СВО и их близкими

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с городским прокурором Андреем Чижовым, профильными заместителями и представителями Ступинской клинической больницы провел личный прием. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К руководителю муниципалитета обратились участники специальной военной операции с рядом вопросов.

Поспособствовать в проверке и замене счетчика газа в квартире маневренного фонда попросила супруга участника СВО. Счетчик неисправен и не передает показания в ресурсоснабжающую организацию.

«Обычно это делает наниматель, но для того, чтобы ускорить разрешение ситуации, организуем процедуру проверки счетчика», — поделился Сергей Медведев.

Также вопросы участников СВО коснулись предоставления медикаментов. Заявитель отметил, что далеко не всегда препараты поступают в полном объеме. Представитель Ступинской клинической больницы объяснила расхождения заменой импортных препаратов на отечественные аналоги со схожей рецептурой. Для более детального рассмотрения ситуации участника СВО пригласили посетить своего лечащего врача.

Ветераны спецоперации поинтересовались о сроках предоставления земельных участков. На данный момент подано 455 заявлений. В реестре числится 488 участков. Заявитель высказал опасение, что не все желающие смогут получить землю.

«У нас есть дополнительные участки. В том числе в деревне Старое, рядом с деревней Хомутово. Мы провели работу по уточнению списка ветеранов боевых действий и периодически вносим в него изменения. На данный момент в нем указаны все заявители, включая ветеранов Афганистана, Чечни и СВО. Мы выделили уже 15 участков, забронировано еще 45. Первыми в очереди на предоставление участков закономерно стоят те, кто участвовал в более ранних конфликтах», — рассказал Роман Липов, председатель комитета по управлению имуществом.

Ветераны специальной военной операции поблагодарили главу округа и его команду за поддержку, а также предложили организовать для волонтеров и жителей, предоставляющих гуманитарную помощь участникам СВО, специализированные знаки отличия.

Инициатива положительно принята главой округа.

Прием жителей по личным вопросам проводится на регулярной основе. Записаться на прием можно во 2-ю и 4-ю среду месяца в кабинете № 115 здания администрации округа (г. Ступино, ул. Андропова 43А/2) с 9.00 до 10.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.