11 плоскостных спортивных сооружений построят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье уделяется большое внимание развитию спортивной инфраструктуры. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, особенно жители просят универсальные спортивные площадки рядом с домом, чтобы не только спортсмены, но и любители активного образа жизни имели возможность заниматься спортом в любое удобное время. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы поддерживаем наших жителей в этом вопросе. Поэтому их пожелания стараемся вносить в Народную программу партии „Единая Россия“. Всего в этом году, в том числе при поддержке партии построим 11 плоскостных спортивных сооружений на общую сумму — более 1 млрд рублей», — сказал спикер регионального парламента.

В ходе рабочего визита в Реутов Игорь Брынцалов посмотрел ход реконструкции универсальной спортивной площадки, расположенной рядом со строящейся Академией вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Вместе с ним оценить работу строителей пришли инициативные жители. Совсем скоро их просьба — большая, современна площадка рядом с домом — будет полностью реализована.

«Очень много жилых домов рядом, которые в своих дворах не имеют возможности возвести подобную площадку. Мы нашли решение, подобрали место, которое, считаю, очень удачным. И дети со всей округи будут приходить сюда, заниматься спортом, играть в командные игры. Подрядчик обещает до конца июля все работы завершить. Останется ещё целый месяц каникул. И ребята смогут здесь проводить свой досуг с пользой для здоровья», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Процент готовности объекта составляет 70%. Главное, основание площадки полностью готово: установлен бордюрный камень по периметру, уложена резиновая крошка.

По итогу здесь будет универсальная спортивная площадка с бесшовным наливным покрытием, ограждением и освещением, мини-футбольными воротами и баскетбольной стойкой. Последнему особенно рады родители юных баскетболистов, среди которых — Екатерина Артемьева.

«У меня ребенок занимается баскетболом в нашей спортивной школе. Летом появляется очень много свободного времени, нет уроков, тренировок не так много. Дети собираются командой, им хочется поиграть, потому что они влюблены в свой спорт. Именно таких площадок, где есть баскетбольные кольца, в городе мало, либо они отсюда достаточно далеко. И мы очень благодарны, что вот эта наша идея — сделать универсальную спортивную площадку, в том числе с баскетбольными кольцами — поддержана и уже практически реализована», — поделилась она эмоциями.

Как добавил в завершении встречи Игорь Брынцалов, очень важно создавать для подрастающего поколения условия для занятия спортом — площадки рядом с домом, с соблюдением всех современных требований, а главное — безопасные.

«Уверен, юные спортсмены этой части Реутова останутся довольны», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.