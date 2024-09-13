Свыше 90 специалистов наградили в преддверии Дня работников леса в Подмосковье
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
День работников леса традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. В честь праздничной даты в Комитете лесного хозяйства Подмосковья состоялось торжественное мероприятие с церемонией награждения сотрудников Комитета и подведомственных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы многого достигли и движемся вперёд: внедряем новые технологии в лесном хозяйстве, используем искусственный интеллект и продолжаем слаженную и плодотворную работу во благо наших подмосковных лесов. Сегодня, в преддверии нашего профессионального праздника — Дня работников леса, мы чествуем лучших из лучших», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
96 сотрудникам Комитета, ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» были вручены награды Московской области, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по ЦФО, Московской областной организации Профсоюза работников лесных отраслей, а также ряд ведомственных наград.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.