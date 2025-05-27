Свыше 9 тыс детей и подростков Клина отдохнут этим летом в лагерях

В лагерях с дневным пребыванием, которые располагаются на базе учреждений образования, за эти летние каникулы отдохнут около 3000 человек. Всего на территории Клина будут работать 12 лагерей дневного пребывания (на 42 площадках), а также 3 загородных лагеря. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лагерях дневного пребывания будут организованы профильные смены по направлениям технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленности, в том числе для детей с особыми возможностями здоровья. В каждом лагере в рамках Федеральной программы «Орлята России» будет сформирован отряд «Орлята России». Запланированы мероприятия профориентационной направленности с посещением учреждений и предприятий городского округа Клин, мероприятия в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, спортивные и досуговые мероприятия, профилактические мероприятия по ЗОЖ и ПДД.

В МОУ-гимназии им. В. Н. Татищева и МОУ-лицее им. Д. И. Менделеева с 05 июня по 28 июня будут проходить мероприятия Регионального проекта «Умные каникулы» для более 2000 обучающихся со 2-го по 8-й класс и 10-го класса. Цель проекта — создание благоприятных условий для развития интеллектуального и творческого потенциала, познавательных процессов, укрепления здоровья и организация досуга детей по средствам обучающегося летнего интенсива.

В летний период 2025 года на территории городского округа Клин откроют свои двери загородные оздоровительные лагеря: ДОЛ «Вымпел», ДОЛ «Орленок» и МАУ «Оздоровительный центр „ГОРИЗОНТ“ для 5 000 детей. В этом году ДОЛ „Вымпел“ увеличил количество детей в смену: было 400 стало 500 человек, также увеличил количество детей МАУ „Оздоровительный центр „ГОРИЗОНТ“ было 150 человек стало 200. Палаточный лагерь МАУ „Оздоровительный центр „ГОРИЗОНТ“ планирует принять 700 детей. Уже 25 мая состоялся заезд детей на первую смену в ДОЛ „Орленок“. МАУ „Оздоровительный центр „Горизонт“ откроет первую смену 30 мая (палаточный лагерь в д. Николаевка — 16 июня) и ДОЛ „Вымпел“ — 1 июня.

Для категории семей в трудной жизненной ситуации предоставлены 84 путевки в детский оздоровительный лагерь «Огонек» Ивановской области (на 4 смены с июня по август).

Во исполнение Постановления Губернатора Московской области № 317-ПГ от 05.10.2022 «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции» для 81 ребенка из семей участников СВО предоставлены бесплатные путевки в оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Смена длится 14 дней. Пятиразовое питание, бассейн, турпоходы, игры на свежем воздухе позволят ребятам хорошо провести двухнедельный отдых.

Всего за лето 2025 года планируется обеспечить отдыхом более 9000 детей городского округа Клин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.