Свыше 800 воспитателей отметят свой профессиональный праздник в Ленинском округе

День воспитателя и всех дошкольных работников ежегодно отмечается в России 27 сентября. В подмосковном Ленинском округе этот день является профессиональным праздником для 1,2 тыс педагогических работников детских садов, 828 из которых — воспитатели. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Дошкольный период — очень важный в жизни ребенка. Именно в это время у человека закладываются основы его дальнейшего воспитания и образования. В Ленинском округе система дошкольного образования охватывает почти 19 тыс. воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. От профессионализма и добросовестного труда воспитателей и других сотрудников детсадов зависит будущее подрастающего поколения», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он также подчеркнул, что один из приоритетов в работе администрации муниципалитета — развитие социальной инфраструктуры, в том числе строительство детских садов.

«Дошкольные учреждения особенно востребованы в новых микрорайонах округа, где живут много молодых семей с детьми. Наличие соцобъектов в шаговой доступности от дома напрямую влияет на качество жизни людей. В этом году мы уже открыли 3 новых детских сада почти на полторы тысячи ребят. До конца года откроем еще два — в „Восточном Бутово“ и „Эко Видное 2“ в общей сложности более, чем на 600 мест», — отметил Каторов.

Ранее сообщалось, что с 2023 года все детские сады Подмосковья перешли на новый стандарт «Предшкола». Основной акцент в нем сделан на «бесшовном» переходе в школу — к концу обучения в детском саду ребята получат все необходимые навыки, которые помогут им учиться в первом классе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.