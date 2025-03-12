Свыше 80% озимых культур в Подмосковье находятся в хорошем состоянии

Озимые культуры сеют в осенний период — так они успевают прорасти и укорениться, под снежным покровом переживают зиму, а весной продолжают свой жизненный цикл, созревая несколько раньше, чем яровые. В этом году в Подмосковье общая посевная площадь увеличится на 7%, по сравнению с прошлым годом, и составит 566,3 тыс. га, из которых 102 тысячи гектаров или 18% засеяны озимыми, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«По оперативной сводке, в Подмосковье состояние 85% озимых зерновых культур и 84% озимого рапса оценивается как хорошее, 15% и 16% соответственно — как удовлетворительное. Продолжим контролировать погодные условия в течение марта, при необходимости в случае возможных заморозков будем осуществлять пересев. Под урожай этого года были посеяны зерновые на площади более 81,8 тыс. гектаров: пшеница, рожь, тритикале, а также рапс на площади около 18,4 тыс. гектаров. Благодаря развитию российской селекции, отмечаем высокую долю использования отечественных семян подмосковными аграриями — например, по зерновым и зернобобовым этот показатель в регионе составляет 98%», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпрод Московской области дополнили, что готовность к посевной кампании в регионе оценивается как высокая. По предварительной информации, в этом году Росгидромет прогнозирует в Подмосковье начало посевной на 7-14 календарных дней раньше, в отличие от привычных норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.