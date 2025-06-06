Свыше 71 тыс школьников Подмосковья сдали ОГЭ по четырем предметам

В Московской области опубликованы результаты ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии, прошедшего 26 мая. В экзаменах приняли участие 71 172 учащихся. Большинство из них успешно справились с заданиями, наивысшие результаты показали школьники, выбравшие химию и информатику. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Химия стала предметом-лидером по количеству высоких оценок: экзамен прошли 3 314 девятиклассников, из них 37,6% получили «отлично», 35,3% — «хорошо». Не справились с заданиями 6,6% участников.

Информатику выбрали 20 180 школьников. Каждый пятый (18%) написал работу на «отлично», каждый второй (42,4%) — на «хорошо». Доля неудовлетворительных результатов составила 7,6%.

По биологии, которую сдавали 15 461 человек, 14% участников получили пятерки, 45,3% — четверки. Неудовлетворительные результаты зафиксированы у 6,4% школьников.

«Мы видим положительную динамику по многим направлениям. Особенно радует высокий уровень знаний по естественным наукам. Средний балл по всем предметам свидетельствует о качественной подготовке и серьезном подходе к экзаменам как со стороны школьников, так и педагогов», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Самым массовым предметом по-прежнему остается обществознание. 26 мая его сдавали 32 217 девятиклассников. На «отлично» справились 11,5%, на «хорошо» — 40%. Лишь 10 процентов не справились с экзаменом и пойдут на пересдачу.

В ведомстве напомнили, что для тех, кто не смог сдать экзамены в основной день, предусмотрены резервные даты — 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.