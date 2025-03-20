Свыше 700 тыс руб заплатят за незаконную транспортировку стройотходов в Подмосковье

На протяжении нескольких лет камеры на автомагистралях Московской области фиксируют перевозчиков отходов строительства, сноса и грунтов без разрешающих документов. Об этом сообщает министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Система видеонаблюдения работает 24/7 и позволяет быстро формировать штрафы для недобросовестных водителей.

Так, за неделю камеры зафиксировали 30 случаев незаконной перевозки строительных отходов. Штрафы для нарушителей превысили 700 тыс. рублей.

Наибольшее количество нарушений с начала недели было зарегистрировано в следующих округах:

Электросталь;

Богородский;

Лыткарино.

По сравнению с предыдущей неделей количество случаев транспортировки отходов без разрешений сократилось на 16%.

ОССиГ — это отходы строительства, сноса и грунта, которые подлежат переработке и должны перевозиться при наличии специального талона: такое разрешение позволяет пресечь незаконный сброс груза, а также фиксирует наличие договора с отходополучателем. Получить его можно на региональном портале государственных услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.