Свыше 700 тыс руб заплатят за незаконную транспортировку стройотходов в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На протяжении нескольких лет камеры на автомагистралях Московской области фиксируют перевозчиков отходов строительства, сноса и грунтов без разрешающих документов. Об этом сообщает министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Система видеонаблюдения работает 24/7 и позволяет быстро формировать штрафы для недобросовестных водителей.
Так, за неделю камеры зафиксировали 30 случаев незаконной перевозки строительных отходов. Штрафы для нарушителей превысили 700 тыс. рублей.
Наибольшее количество нарушений с начала недели было зарегистрировано в следующих округах:
- Электросталь;
- Богородский;
- Лыткарино.
По сравнению с предыдущей неделей количество случаев транспортировки отходов без разрешений сократилось на 16%.
ОССиГ — это отходы строительства, сноса и грунта, которые подлежат переработке и должны перевозиться при наличии специального талона: такое разрешение позволяет пресечь незаконный сброс груза, а также фиксирует наличие договора с отходополучателем. Получить его можно на региональном портале государственных услуг.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.