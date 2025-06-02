Свыше 666 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Более 666 тыс. жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До завершения голосования осталось 11 дней, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Опрос жителей проводят уже пятый год подряд. В этом году на голосовании представлены объекты в 54 округах региона.

«В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны», — сказал зампредседателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Самыми активными в голосовании оказались жители Краснознаменска, Пушкино, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова. Например, в Подольске по числу отданных голосов лидирует Славянский бульвар, который выбрали 25,6 тыс. человек. В Люберцах 25,5 тыс. голосов отдали за благоустройство Красковского карьера.

Помощь в голосовании оказывают волонтеры. Добровольцы ежедневно работают в общественных местах, на массовых мероприятиях, в образовательных учреждениях во всех округах. Активисты рассказывают о проекте, объясняют правила голосования и помогают при необходимости определиться с понравившейся территорией.

«Совсем немного времени осталось до завершения голосования за объекты благоустройства в Московской области. Отдать свой голос жителям помогает волонтерский корпус ФКГС, который насчитывает более 3,8 тысячи человек. Это активные и неравнодушные ребята, среди которых не только опытные помощники, участвующие в проекте не первый год, но и новички — многие из них совмещают волонтерскую деятельность со сдачей выпускных экзаменов. Всех добровольцев объединяет желание сделать наше Подмосковье еще лучше. На сегодняшний день ребята привлекли к голосованию более 170 тысяч человек», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Любой житель Подмосковья старше 14 лет может принять участие в голосовании. Для этого необходимо до 12 июня включительно выбрать понравившийся проект на сайте госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.