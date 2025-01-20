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Свыше 650 человек окунулись в купели на Крещение в Электростали

Крещенские купания в городском округе Электросталь прошли в парке «Авангард» на водоеме «Западный». В этом году в парке было оборудовано два места: одна купель была обустроена около берега, рядом также была установлена дополнительная чаша для омовения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для удобства и безопасности на месте были оборудованы деревянные настилы и уложены нескользящие коврики, в обогреваемых павильонах располагались мужская и женская раздевалки.

В Крещенскую ночь с 18 на 19 января парк «Авангард» посетили более 1700 человек. А обряд омовения совершили 656 человек. После погружения все желающие могли согреться в теплых павильонах, выпить горячий чай и подкрепиться угощением.

Для безопасности и оказания медицинской помощи на водоеме дежурили бригады спасателей аварийно-спасательной службы, сотрудники УМВД и дежурная бригада скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.