Свыше 640 заявлений на комплексную услугу «Ветеран труда» подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 640 заявлений на комплексную услугу «Ветеран труда», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Комплексные услуги». Она позволяет заявителям получить сразу 5 услуг по одному онлайн-заявлению: присвоение звания ветерана, оформление социальной карты, назначение компенсации расходов на коммунальные услуги, назначение ежемесячной денежной выплаты, предоставление компенсации за домашний телефон.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Получить звание могут жители региона, которые начали трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в Великую Отечественную войну и имеют трудовой стаж не менее 35 лет — для женщин, 40 лет — для мужчин. Также статус ветерана труда присваивается при наличии государственных наград и почетных званий, благодарностей и почетных грамот от президента РФ и имеющим необходимый трудовой стаж.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.