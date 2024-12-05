Свыше 600 рабочих мест представили организации Королева на ярмарке вакансий

5 декабря в ЦДК им. М. И. Калинина завершилась масштабная ярмарка вакансий, в которой приняли участие 29 предприятий Королева, сообщает пресс-служба администрации гороркруга.

Соискателям было предложено более 600 вакансий, в том числе и на крупных предприятиях наукограда — ПАО «РКК Энергия», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ЦНИИмаш», АО «КБ ХИМмаш», АО «НПО ИТ», ООО «Калининградхлеб», фабрика «Передовая текстильщица», ООО «КоролевФарм», МБУ «Автобытдор», Королевский завод свай.

Ярмарку вакансий посетило более 400 жителей — это были как взрослые, уже имеющие профессию, так и студенты, кто только делает первые шаги в карьере. Им рассказывали о перспективах карьерного роста на предприятиях, о требованиях к работе и преимуществах, а также о возможностях обучения по востребованным на производстве специальностям.

Около 200 человек договориться о дальнейшем взаимодействии с потенциальными работодателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.