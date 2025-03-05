Свыше 60 тыс жителей Подмосковья получили помощь персональных помощников

С 2022 года в Московской области успешно реализуется проект по оказанию индивидуальной помощи людям с инвалидностью и участникам специальной военной операции. В рамках проекта каждый нуждающийся может получить поддержку персонального помощника. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Забота, внимание и искреннее желание помочь — те качества, которые отличают персональных помощников для инвалидов и бойцов СВО. Главный приоритет — индивидуальный подход к каждому, наши помощники с первых дней рядом и решают порой самые сложные и нерешаемые вопросы», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В регионе работают 40 персональных помощников, которые закрепляются за конкретным человеком на этапе установления инвалидности и помогают ему в решении самых разных вопросов. Благодаря проекту поддержку оказали более 60 тыс. жителей Подмосковья.

Персональные помощники не только помогают в бытовых вопросах, но и оказывают комплексную поддержку. Они рассказывают о положенных мерах социальной поддержки и помогают их оформить. Кроме того, помощники оценивают потребность жителя в социальных услугах, содействуют в подборе работы, консультируют по вопросам получения электронного сертификата на технические средства реабилитации и оказывают психологическую помощь.

Чтобы получить помощь персонального помощника, жители Подмосковья могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства или позвонить на горячую линию по номеру 122 далее — 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.