Свыше 6 млн рублей выплатили приемным семьям на отдых детей в Подмосковье

Приемные семьи Московской области могут оформить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь к отпуску, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В нашем регионе более 3 тысяч приемных семей, которые заботятся о 6 тысячах детей. Каждая из этих семей получает поддержку в виде ежегодных и ежемесячных выплат для детей, а также дополнительных средств на отдых. Мы понимаем, насколько важно, чтобы каждая семья могла выбрать тот вид отдыха, который подходит именно им, и уже сейчас они могут компенсировать расходы или получить помощь к предстоящему отпуску», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Данная мера поддержки пользуется популярностью в летний период, так как чаще всего сезон отпусков приходится именно в это время.

В ведомстве отметили, что с начала года более 900 человек воспользовались возможностью выплат на организацию отдыха приемным семьям. Общая сумма выплат составила более 6 млн рублей, а всего в бюджете региона на этот год предусмотрено свыше 56 млн рублей.

Компенсацию расходов за отдых или материальную помощь можно оформить в МФЦ или на региональном портале госуслуг электронно. Размер компенсации составляет 6 900 рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи — 4 600 рублей.

В случае с оформлением компенсации потребуется предоставить чек об оплате путевки, договор или акт о предоставленных услугах и документ подтверждающий факт совместного отдыха — это может быть штамп в загранпаспорте или справка с места отдыха. Обратите внимание, оплата обязательно должна быть со счета приемного родителя.

Воспользоваться услугой можно на региональном портале государственных услуг Московской области по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.