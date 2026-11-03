Свыше 6 500 нижегородских пар получили выплаты к юбилею брака

В Нижегородской области 6 532 супружеские пары получили единовременную выплату за юбилей совместной жизни в 2026 году, сообщает pravda-nn.ru .

По данным министерства социального развития и семейной политики региона, выплату за 50-летие брака получили 4 258 пар, за 55-летие — 1 751. Еще 403 семьи отметили 60-летие совместной жизни, 103 — 65-летие, 17 — 70-летие.

Размер поддержки составляет 10 тысяч рублей независимо от продолжительности брака. Выплату предоставляют супругам, которые отмечают 50, 55, 60, 65, 70, 75 или 80 лет совместной жизни. Мера действует с 1 января 2023 года. С 2023 по 2026 год выплаты получили свыше 24,9 тысячи пар.

За поддержкой могут обратиться супруги — граждане России, постоянно проживающие в регионе не менее десяти лет до года обращения. Брак должен быть зарегистрирован, не расторгнут и не признан недействительным. Вдовы и вдовцы сохраняют право на выплату, если один из супругов умер в год юбилея совместной жизни.

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