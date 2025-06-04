Свыше 5,7 тыс звонков поступило на горячую линию ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье

С начала основного периода единого государственного экзамена в Московской области продолжает работу горячая линия для приема вопросов, связанных с проведением государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«На горячую линию ЕГЭ и ОГЭ поступило уже более 5750 звонков. Мы фиксируем обращения от родителей, выпускников, педагогов. Для нас важно, чтобы у каждого была возможность получить достоверную информацию, снять тревожность и оперативно решить возникающие вопросы», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, чаще всего родителей выпускников интересуют сроки и способы получения результатов, вопросы подачи апелляций, а также особенности пересдачи экзаменов.

В ведомстве напомнили, что по всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, можно обратиться на горячую линию муниципальных органов управлений образования или в министерство образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95. Специалисты консультируют ежедневно в будние дни с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.