Свыше 5,6 млн человек посетили парки и лесопарки Подмосковья в феврале

В феврале 2025 года парки и лесопарки Московской области привлекли 5,6 миллиона посетителей, что на 14,3% больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда число посетителей составило 4,9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. С начала зимнего сезона их посетило свыше 670 тыс. человек. Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 км, охватывающие различные уровни сложности. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наиболее посещаемым парком в феврале стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который привлек 183 тысячи человек. Парк предлагает разнообразные удобства, включая детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. На его территории также обустроена набережная для прогулок, а для активного отдыха доступны прокаты спортивного инвентаря. В летний период здесь функционирует лодочная станция, а для владельцев собак создана специальная площадка для выгула питомцев. Парк продолжает развиваться, и регулярно появляются новые игровые зоны и арт-объекты.

На втором месте по популярности оказался Центральный парк культуры и отдыха в городском округе Долгопрудный, который посетили 147 тысяч человек. Парк был основан в 1975 году и изначально создан в честь 30-летия Победы. В 2021 году здесь были проведены работы по замене хоккейной коробки, установлены новая детская площадка и танцплощадка для культурных мероприятий. Обновлено и наружное освещение, что повысило безопасность на территории парка.

Третьим по посещаемости стал Центральный парк в городском округе Пушкинский, который привлек свыше 142 тысяч человек. Этот парк славится своей красотой и предлагает оборудованную прогулочную зону, детскую игровую площадку и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк и площадки для баскетбола. Для повышения безопасности на территории парка работает система видеонаблюдения.

Четвертое место занимает парк им. Калинина в городском округе Королев, который занимает площадь 11,1 гектара и является важным местом для отдыха как для местных жителей, так и для гостей. Парк претерпел значительные изменения благодаря ряду благоустроительных мероприятий, включая установку новых пешеходных дорожек и современного освещения. В 2020 году здесь появилось дополнительное освещение и зоны с боксерскими стойками, а также веревочный парк площадью до 2000 квадратных метров.

Замыкает пятерку лидеров парк Фабричный, который посетило 120 тысяч человек. Этот парк, расположенный в городском округе Истра, предлагает уютные беседки и спортивные площадки. В парке также функционирует летняя эстрада на 300 мест, где регулярно проходят различные мероприятия. Одним из последних нововведений стал детский автогородок, открытый в 2022 году, где дети могут изучать правила дорожного движения в имитации уличного движения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.