Свыше 5,5 тыс сеянцев сосны высадили в Балашихе в рамках акции «Сад Памяти»

В городском округе Балашиха в Кучинском участковом лесничестве прошла традиционная весенняя акция «Сад Памяти». На площади 3,5 гектара участники мероприятия –жители и гости округа, представители городских предприятий и ведомств — высадили 5505 штук сеянцев сосны обыкновенной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На данном участке произведено дополнение лесных культур — мы заменили погибшие насаждения более качественными, здоровыми. Самое хорошее, позитивное в том, что с нами сегодня участвовали наши дети. Так они приучаются с детства к труду, они будут заботиться о наших зелёных насаждениях. И я думаю, в дальнейшем это им очень пригодится в жизни», — подчеркнула Татьяна Прокошина, инженер по лесовосстановлению Ногинского филиала ГАО МО «Мособллес».

Для участников акции был предоставлен посадочный материал и инвентарь. Кроме того, специалисты лесного хозяйств подсказывали, как правильно сажать деревья. С особым энтузиазмом за работу взялись мальчишки из академии футбольного клуба «Родина», которые приехали в Балашиху из Москвы.

«Во-первых, акция приурочена ко Дню победы — а это священный праздник, о котором нельзя забывать. И даже в юном поколении, которое уже не факт, что застало своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, но тем не менее, оно не должно забывать, а по мере возможности и само проявлять уважение к такому великому празднику», — сказал Андрей Поляков, руководитель пресс-службы академии футбольного клуба «Родина».

Сегодня сеянцы сосны высаживали целыми семьями. Так, в полном составе приняли участие в акции Литвиновы из Балашихи.

«Мы пришли всей семьёй почтить память моего прадеда, участника Великой Отечественной войны. Он был командиром 45-й бригады, награждён 3 раза Орденом Красной Звезды, получил медаль за боевые заслуги. Мы очень гордимся им, помним. Вот пришли поучаствовать в акции „Сад Памяти“ всей семьёй, с нами даже самая младшая наша пятилетняя дочь. Потому что мы считаем, что это очень важно через поколение передавать гордость за родных», — поделилась Наталья Литвинова

Акция прошла успешно — с хорошим настроением и пониманием важности мероприятия сеянцы были высажены участниками в полном объёме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.