Свыше 500 самовольных занятий лесных участков выявлено в Подмосковье с января

Лесная охрана Комлесхоза Московской области регулярно проводит патрулирование земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам. В случае выявления нарушений лесного законодательства составляются протоколы о правонарушениях и рассчитывается ущерб, подлежащий возмещению, сообщает пресс-служба ведомства региона.

«С начала года в ходе патрулирований на территории всех подмосковных лесничеств выявлено 503 факта самовольного занятия лесных участков. Больше всего нарушений зафиксировано в Волоколамском (175), Московском учебно-опытном (58), Подольском (55) и Звенигородском (35) лесничествах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По нарушениям составлен 391 протокол об административных правонарушениях, в том числе в отношении физических лиц.

Граждане с целью увеличения своих дачных владений идут на хитрость: расширяют имеющиеся наделы путем «присое деревья и кустарники, овощные и ягодные культуры, складируя строительные материалы, мусор и организуя компостные кучи.

Самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, которое согласно ст. 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 000 рублей; на должностных лиц — до 100 000 рублей; на юридических лиц — до 300 000 рублей. Кроме того, помимо штрафов ст. 100 ЛК РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.