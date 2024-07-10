Свыше 50 тысяч человек посетили столичные бассейны в жару

С момента, как в столице установилась летняя жаркая погода, более 50 тыс. гостей смогли насладиться отдыхом у бассейнов под открытым небом в парках, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Еще свыше 10 бассейнов работает летом на площадках «Московских сезонов» дополнительно к двум локациям 2023 года на пересечении улиц Молодцова и Сухонской, на улице Вешняковской, вл. 16. Увеличить число таких зон решили после большого успеха, который наблюдался в прошлом году

Новые локации появились в 16-м мкрн. Зеленограда, в районах Куркино, Коптево, Некрасовка, Гольяново, Теплый Стан, Вешняки и т. д. В 50% объектов сделаны две чаши для раздельного купания взрослых и детей. Комфортную температуру воды в бассейнах контролируют специалисты.

Для посещения данных локаций нужно оформить предварительную регистрацию на портале mos.ru. Цены составляют в будни от 550 рублей за взрослого и 250 — для детей. Продолжительность сеанса — от 1,5 часов. В стоимость входит шезлонг, зонтик, душевая, кабины для переодевания и шкафчик для хранения личных вещей (при его наличии и свободных ячеек). Еще можно взять напрокат полотенце (100 рублей), купить тапочки (50 рублей).

Летние бассейны также открыты в парках «Митино», «Ходынское поле», 50-летия Октября, «Сокольники», «Красная Пресня» и других. Их можно арендовать для проведения частных мероприятий.