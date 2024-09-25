Свыше 50 фандоматов для приема вторсырья работают в Ленинском округе

Экологические мероприятия по популяризации сортировки твердых коммунальных отходов, продолжают реализовывать в Ленинском городском округе. На территории муниципалитета уже установлены порядка 50 экопунктов для приема пластиковой тары, жестяных банок, текстиля и макулатуры, сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Развитие культуры вторичной переработки отходов является частью экологического воспитания граждан, в том числе подрастающего поколения. В Ленинском округе установлено порядка 600 синих контейнеров для раздельного накопления мусора и площадка „Мегабак“ для сбора крупногабаритных отходов, подлежащих вторичной переработке. Это важный вклад в будущее нашего округа», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

По поручению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в Ленинском округе фондоматы для приема пластиковой тары и алюминия установлены в муниципальных школах, а также на территории спортивных комплексов, МФЦ, в Расторгуевском парке, возле кинотеатра «Искра» и других общественных пространствах. Кроме того, частными организациями на улицах округа размещены 30 экопунктов для приема макулатуры и 3 экобокса для текстиля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запускают новый сервис для предпринимателей по установке пунктов приема вторичных ресурсов. Новая услуга поможет бизнесу с помощью интерактивной подбирать места для установки пунктов так, чтобы они были удобны для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.