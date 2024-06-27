Свыше 5 тыс человек посетили лесопарк «Шишкин Лес» в Истре за выходные

За прошедшие выходные лесопарк «Шишкин Лес» в городском округе Истра посетили более 5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лесопарк «Шишкин Лес» является самым любимым местом жителей городского округа Истра. Его торжественно открыли в сентябре 2023 года в рамках программы «Парки в лесу». Спустя почти год он стал всеобщим фаворитом и набрал огромное число посещаемости.

За прошедшие выходные парк посетили более трех тысяч человек, а всего за неделю его гостями стали более 5,7 тысяч человек. Такие цифры в очередной раз подтверждают привлекательность парка своим комфортом и природной красотой.

На территории парка благоустроили разнообразные зоны активного отдыха. Для каждого любителя спорта или фаната подвижных игр найдется свой идеальный уголок. Специально оборудованные зоны с тренажерами не дадут заскучать спортсменам.

Также, здесь обустроены удобные дорожки для прогулок и велосипедных поездок. И конечно же, вы найдете спокойные места для релаксации.

Для детей здесь есть обширная игровая площадка с интерактивным комплексом «Лесной страж». Разнообразие лесенок и туннелей в этом комплексе сделало его особенно любимым среди детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.