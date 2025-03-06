Более 4,5 тыс ребят сдадут ЕГЭ и ОГЭ в Ленинском округе в этом году

В Государственной итоговой аттестации в 2025 году в Ленинском городском округе примут участие 1 160 11-классников и 3 358 девятиклассников. Для этого в муниципалитете будут открыты 6 стационарных пунктов проведения ЕГЭ и 15 пунктов сдачи ОГЭ на базе школ. Основной период сдачи стартует в конце мая. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа.

«На сегодняшний день все ребята, кому предстоят экзамены в этом году, уже определились с выбором предметов. Для получения аттестата в 9-м классе необходимо сдать 4 экзамена: русский язык, математика и два предмета по выбору участника. В 11-м классе — 2 экзамена: русский язык и математику. Тем же, кто будет поступать в вуз, также нужно сдать предметы по выбранному профилю. В этом году наибольшее количество выпускников выбирают обществознание и информатику — примерно 550 и 350 человек соответственно. Свыше 220 ребят выбрали иностранный язык, около 190 — биологию», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского округа Ивана Гетмана.

По его словам, среди девятиклассников экзамены по выбору распределились похожим образом: почти 1800 ребят будут сдавать информатику, около 1600 — обществознание, порядка 1300 — географию. Также в топ предметов по выбору в 9-м классе в Ленинском округе попали химия и биология.

«В 2025 году в Московской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования будет внедрена технология печати и сканирование в штабе пункта проведения экзамена», — отметил Иван Гетман, говоря о нововведениях в проведении ОГЭ.

Кроме того, в ЕГЭ изменения коснутся и самих контрольно-измерительных материалов практически по всем предметам.

По вопросам государственной итоговой аттестации в 2025 году на территории Ленинского городского округа жители могут обращаться на «горячую линию» управления образования по телефону: 8(495)541-93-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.