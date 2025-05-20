Свыше 4,5 млн рублей выплатили жителям Люберец на уход за инвалидами

В Московской области множество мер поддержки для инвалидов и жителей, которые за ними ухаживают. Одной из таких мер является ежемесячная выплата по уходу за инвалидом, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Такую выплату могут оформить взрослые жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом 1 или 2 группы.

«В этом году ежемесячную выплату 27 тысяч рублей по уходу за инвалидом оформили более 40 жителей городского округа Люберцы, из них 5 человек оформили выплату впервые. С начала года выплата оформлена на общую сумму 4,5 млн рублей», — рассказала начальник социальной защиты Виктория Балаховская.

В ведомстве отметили, что выплату могут получить жители региона, которые дома ухаживают за инвалидом, признанным нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.

«Выплата на осуществление ухода за инвалидами существенно помогает мне и моему супругу преодолеть тяжелую болезнь и предоставляет возможность, осуществлять полноценный уход за супругом дома. Также данная мера социальной поддержки позволила мне пройти курс квалифицированного обучения по уходу за такими больными», — рассказала жительница Люберецкого городского округа Валентина о своем опыте получения выплаты на осуществление ухода за инвалидами.

Всего в бюджете региона предусмотрено на эту меру поддержки 785 млн рублей.

Оформить ежемесячную выплату можно на региональном портале госуслуг.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122, далее добавочно 6, а также в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка г. о. Люберцы и Котельники», «Социалка. Лыткарино и Дзержинский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.