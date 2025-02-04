Свыше 41 тыс исследований качества ягод провели в Подмосковье в 2024 году

Ягоды — один из полезных продуктов в здоровом рационе, содержащий антиоксиданты, витамины и питательные вещества, клетчатку, при этом, низкокалорийны. Заморозка ягод — один из способ длительного хранения, например, в период холодов. Также приобрести свежую продукцию можно на рынках и ярмарках Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточняют, что ветеринарно-санитарные специалисты следят за качеством ягод, представленных на прилавках. В прошлом году в регионе было проведено более 41 тысячи лабораторных исследований, которые включали оценку органолептических показателей — внешний вид, вкус, запах. Дозиметрия и радиометрия проводятся для радиационного контроля, также специалисты проверяют содержание нитратов в плодах, выявляя образцы с превышением нормы.

По результатам исследований, из-за несоответствия органолептических показателей с реализации было снято свыше 11 килограммов продукции. Рекомендуется отказаться от покупки, если ягоды выделяют сок, плоды потрескались в упаковке, имеется запах или характерные признаки брожения, плесень. Приобретать продукцию необходимо только в официальных местах с наличием всех сопроводительных документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.