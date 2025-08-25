Свыше 400 жителей Подмосковья стали предпринимателями с помощью соцконтракта

Социальный контракт — это финансовая мера поддержки, которую могут получить малообеспеченные семьи, чей доход не превышает установленного прожиточного минимума за три месяца, предшествующие месяцу до подачи заявления. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках социального контракта можно получить помощь на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. На каждое направление предусмотрено индивидуальное финансирование.

«Только в этом году индивидуальными предпринимателями стали более 400 жителей нашего региона. Социальный контракт позволил им реализовать свои бизнес-идеи и начать собственное дело. Мы стремимся поддерживать инициативу наших жителей и помогать им претворить в жизнь свои проекты. Это не только улучшает экономическую ситуацию в семьях, но и способствует созданию новых рабочих мест в регионе», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве напомнили, что всего с начала года заключено порядка 800 социальных контрактов. Из них большая часть на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на поиск работы. Общая сумма выплат составила более 163 млн рублей.

Одним из успешных бизнес-проектов, реализованных с помощью социального контракта, стал салон красоты, который оказывает услуги по уходу за лицом и телом и СПА услуги. Этот салон открыла жительница Лосино-Петровского округа Юлия Коривихина.

«О социальном контракте я узнала на портале государственных услуг: мне пришло уведомление, что можно получить на бизнес до 350 тысяч рублей. Естественно, я заинтересовалась, поскольку воспитываю одна двух детей. На портале госуслуг подала заявление с бизнес-планом, успешно прошла тестирование и заключила социальный контракт», — рассказала Юлия Коривихина.

С помощью средств по социальному контракту Юлия прошла специальное обучение по программе СПА и массаж, а также приобрела профессиональное оборудование для проведения косметологических процедур.

«В итоге мои услуги востребованы у жителей города и района», — поделилась успехами Юлия.

В ведомстве напомнили, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения — в этом году 21 039 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.