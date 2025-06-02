Свыше 400 человек посетили пляжи Красногорска в выходные

Пляжи в подмосковном Красногорске за два дня посетили более 400 человек. На пляжах также организовано дежурство спасателей., сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе открыто два пляжа, на которых разрешено купание — «старая» плотина на реке Баньке и «новая» — на реке Синичке. Здесь проведено благоустройство территории, установлены раздевалки, завезен специальный песок, дно водоемов перед стартом купального сезона обследовано и взяты пробы воды.

Оборудована также зона отдыха у воды на реке Москве в военном городке Павшино, но купаться здесь не рекомендуется.

Большинство отдыхающих — 254 человека — предпочли обновленную набережную реки Синички. Здесь можно не только позагорать и искупаться, но и заняться йогой и физкультурой, половить рыбу. Полюбилась жителям и гостям Красногорска новая площадка для пляжного волейбола, открытая для всех желающих.

Вторым по популярности пляжем округа стала плотина на реке Баньке, здесь в выходные отдохнули 110 человек.

МЧС России по Московской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности. Опасно нырять в незнакомых местах, заплывать далеко от берега. Запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды. При купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей с болезнями сердца. Очень важно не оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.