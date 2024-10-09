Свыше 40 тыс детей посещают кружки и секции в Ленинском округе

С начала нового учебного года в Ленинском городском округе свыше 40100 детей записались на кружки и секции на базе муниципальных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

«В детских садах и школах Ленинского округа в текущем учебном году открылись порядка 840 различных кружков и секций. Востребованными являются занятия художественно-эстетической направленности, также традиционно популярны спортивные секции», — приводятся в сообщении слова начальника управления образования администрации муниципалитета Наталии Киселевой.

Она также добавила, что в ряде учреждений открыты кружки IT-направленности и медиа. Например, в центре детского творчества «Импульс» работает студия тележурналистики и школа блогеров, а в Развилковской, Лопатинской и Видновской школе № 7 ребята занимаются робототехникой. Кроме того, в дошкольном отделении образовательного центра «Успех» в Дрожжино малыши могут посещать аквааэробику.

В пресс-службе напомнили, что всего образовательные организации Ленинского городского округа посещают порядка 64 тысяч детей, из них 44 тысячи — школьники, 20 тысяч — воспитанники детских садов.

Ранее сообщалось, что записать ребенка на занятия дополнительного образования можно на портале госуслуг Московской области. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо войти в личный кабинет с помощью авторизации через ЕСИА, выбрать услугу «Запись в кружки и секции», заполнить онлайн-форму и, при необходимости, прикрепить документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.