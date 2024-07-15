Свыше 40 школьников из Подольска и Чехова отдохнули на Черноморском побережье

Более 40 детей из городских округов Подольск и Чехов вернулись с отдыха на Черноморском побережье. Три недели отдыха в лагере «Электрон» в Анапе Краснодарского края не прошли даром: ребята провели время активно, интересно и с пользой для здоровья, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В лагере ребят ждали классные вожатые, ласковое море, спортивные затеи, зажигательные дискотеки и праздничные шоу. Каждый нашел занятие по душе. Мальчики и девочки вернулись к родителям веселые, загорелые и с зарядом бодрости на учебный год.

Этим летом запланирован отдых для более чем 150 детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Подать заявку на отдых можно на региональном портале государственных услуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.