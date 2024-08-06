Свыше 380 проверок провели надзорные органы Подмосковья за июль

Для сравнения в июле 2023 года было проведено на 8 проверок меньше. Рост их числа связан, в том числе, с увеличением числа проверок по индикаторам риска: в июле было проведено 9 таких мероприятий, 5 из которых выявили нарушения.

При этом наибольшее количество проверок проверок — в сфере строительного надзора — 270, еще 100 проверок — в области лицензионного контроля многоквартирных, 8 — в сфере жилищного надзора.

При этом по-прежнему в приоритете — профилактические мероприятия, их в Московской области проводят в 9,3 раза больше, чем проверок. Так, в июле 2024 года надзорными органами региона выдано 3 287 предостережений, проведено 334 профилактических визита.

В ведомстве отмечают, что наибольшее число профилактических мероприятий проведено в сфере лицензионного контроля многоквартирных домов — 1156 и жилищного надзора — 280.

Проведенный профилактический визит и компетентность инспектора его проводившего, можно оценить на портале Госуслуг. Это поможет совершенствовать работу контрольно-надзорных органов в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.